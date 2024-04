Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: lance un essai de phase III sur le cancer du poumon information fournie par Cercle Finance • 04/04/2024 à 14:27









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui avoir lancé un essai clinique de phase 3 évaluant son ' MK-1084 ' en association avec Keytruda pour le traitement de première intention de certains patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) métastatique dont les tumeurs hébergent des mutations ' KRAS G12C ' et expriment ' PD-L1 '.



' KRAS fait partie des mutations cancéreuses les plus répandues, et KRAS G12C est la mutation KRAS la plus courante chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules ', souligne le Dr Marjorie Green, vice-présidente principale et responsable de l'oncologie et du développement clinique mondial chez Merck Research Laboratories.



Merck a lancé un essai clinique multicentrique de phase 3, randomisé, en double aveugle (NCT06345729) évaluant MK-1084 une fois par jour + Keytruda administré une fois toutes les trois semaines, par rapport à Keytruda + placebo.



Les critères d'évaluation principaux de l'étude sont la survie sans progression et la survie globale, et les principaux critères d'évaluation secondaires incluent le taux de réponse objective et la durée de la réponse.







