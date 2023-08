Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: la FDA approuve une indication élargie pour Ervebo information fournie par Cercle Finance • 03/08/2023 à 16:31









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait approuvé une indication élargie pour Ervebo, désormais indiqué pour la prévention des maladies causées par le virus d'Ebola du Zaïre à partir de l'âge de 1 an.



Le vaccin était jusque là approuvé pour une utilisation chez les personnes de 18 ans et plus.



Merck précise que Ervebo ne protège pas contre les autres espèces d'Ebolavirus ou de Marburgvirus et que sa durée de protection est inconnue.







Valeurs associées MERCK Euronext Paris 0.00% MERCK NYSE -0.61%