Merck: la FDA approuve le vaccin anti-VRS Enflonsia

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé hier soir que la FDA américaine avait autorisé Enflonsia, son vaccin destiné à prévenir les infections dues au virus respiratoire syncytial (VRS) chez les nourrissons.



Cette approbation va placer Enflonsia en concurrence frontale avec Beyfortus, le produit similaire de Sanofi, dont les ventes aux Etats-Unis sont attendues en baisse de 10% cette année par les analystes.



Ces derniers s'attendent à ce que les parts de marché de Beyfortus soient davantage mises sous pression avec l'arrivée de cette nouvelle alternative.



Le feu vert accordé à Enflonsia intervient cependant dans un contexte d'incertitude réglementaire, au moment où le secrétaire américain à la Santé, Robert F. Kennedy Jr., a récemment démis de leurs fonctions les 17 membres du Comité consultatif sur les pratiques de vaccination (ACIP).



Kennedy a promis de reconstituer le panel, et la prochaine réunion de l'ACIP, prévue du 25 au 27 juin, devrait bien avoir lieu, mais certains observateurs redoutent un éventuel report qui pourrait affecter le calendrier de distribution du vaccin.





