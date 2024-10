Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: l'UE valide deux nouvelles indications pour Keytruda information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 14:50









(CercleFinance.com) - Merck annonce que la Commission européenne a approuvé deux nouvelles indications pour le Keytruda (pembrolizumab) dans les cancers gynécologiques.



La première approbation concerne l'association du Keytruda avec le carboplatine et le paclitaxel pour le traitement de première ligne du carcinome endométrial avancé ou récurrent.



La seconde concerne l'association du Keytruda avec une chimio-radiothérapie pour le traitement du cancer du col de l'utérus au stade localement avancé (stades III-IVA de la FIGO 2014).



Ces approbations s'appuient sur les résultats des essais de phase 3 NRG-GY018 et KEYNOTE-A18 et ouvrent ainsi la voie à la commercialisation de ces traitements dans les 27 États membres de l'UE.





