Merck: l'UE approuve un traitement pour le cancer du poumon information fournie par Cercle Finance • 16/10/2023 à 13:19

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé que la Commission européenne (CE) a approuvé KEYTRUDA, en monothérapie pour le traitement adjuvant des adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) qui présentent un risque élevé de récidive après une résection complète et une chimiothérapie à base de platine.



Cette approbation par la CE fait suite à la recommandation positive du comité des médicaments à usage humain reçue en Septembre 2023 et était basée sur les résultats de l'essai de phase 3 KEYNOTE-091.



À un délai médian de suivi de 46,7 mois, KEYTRUDA a démontré une amélioration cliniquement significative de la survie sans maladie (DFS) chez les patients ayant reçu une chimiothérapie adjuvante, réduisant le risque de récidive de la maladie ou de décès de 24 %.



' Cette approbation de KEYTRUDA marque la première option d'immunothérapie approuvée dans l'UE pour les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules qui présentent un risque élevé de récidive de la maladie après une intervention chirurgicale et une chimiothérapie, quelle que soit l'expression de-L1. ' a déclaré le Dr Solange Peters, présidente du département d'oncologie médicale et de tumeurs malignes thoraciques du Centre hospitalier universitaire vaudois, à Lausanne, en Suisse.