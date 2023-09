Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: l'UE approuve le vaccin anti-Ebola chez les enfants information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 14:51









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé jeudi que la Commission européenne avait approuvé l'utilisation de l'Ervebo, son vaccin contre le virus Ebola, chez les enfants âgés de un à 18 ans.



Le groupe pharmaceutique précise que la décision favorable de Bruxelles s'inscrit dans la foulée d'un avis positif émis par le CHMP de l'Agence européenne des médicaments (EMA) au mois de juillet.



Le vaccin contre le virus Ebola-Zaïre V920 développé par Merck était jusqu'ici autorisé dans l'Union européenne pour les adultes âges de plus de 18 ans.



Pour mémoire, Merck avait conclu en janvier 2021 un accord avec l'Unicef prévoyant la création d'un stock mondial de vaccins anti-Ebola, pour lequel 500.000 doses ont déjà été livrées.





