Merck KGgA inaugure un nouveau site à Taïwan pour soutenir la dynamique de l'IA
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 11:50






Merck KGgA annonce l'inauguration de son megasite Semiconductor Solutions à Kaohsiung (Taïwan), à l'issue d'un investissement total de 500 MEUR destiné à renforcer la résilience de sa chaîne d'approvisionnement et à consolider son rôle dans l'écosystème des semiconducteurs.

Le site, dédié notamment aux matériaux Thin Films - une activité en forte croissance portée par la demande en intelligence artificielle - s'étend sur 150 000 m² et débutera sa production en 2026.

L'installation, qui créera 150 emplois, regroupera des capacités de production de films minces, matériaux de formulation et gaz spéciaux, essentiels à la fabrication de puces logiques et mémoire de nouvelle génération.

Ce projet 'renforce notre position dans l'un des écosystèmes de semiconducteurs les plus stratégiques au monde', a commenté Kai Beckmann, Directeur Général d'Electronics et Vice-Président du Directoire.

Construit selon les standards LEED Gold et intégrant un jumeau numérique pour optimiser les procédés, le site illustre l'approche 'lab-to-fab' visant à rapprocher R&D et production. Avec cet investissement, le programme 'Level Up', lancé en 2021, approche de son terme, portant à plus de 3 MdEUR les investissements réalisés en cinq ans dans les capacités et l'innovation.











