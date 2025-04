Merck KGaA: un accord trouvé en vue du rachat de SpringWorks information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 10:51









(CercleFinance.com) - Merck KGaA a annoncé lundi avoir trouvé un accord définitif en vue de faire l'acquisition de SpringWorks Therapeutics, une société biopharmaceutique américaine avec laquelle le groupe allemand était en discussions en vue d'un potentiel rachat.



L'opération prévoit le versement aux actionnaire de 47 dollars par titre, entièrement payés en numéraire, soit un montant total de 3,9 milliards de dollars.



Dans un communiqué, Merck indique que l'acquisition de l'entreprise basée à Stamford (Connecticut) va lui permettre d'augmenter immédiatement son chiffre d'affaires puisque la FDA américaine a approuvé en février dernier l'Ogsiveo, son traitement des tumeurs desmoïdes.



Le CHMP de l'Agence européenne des médicaments (EMA) doit, lui, donner un avis sur la commercialisation du médicament d'ici à la fin du deuxième trimestre.



Gomekli, son traitement de la neurofibromatose 1 pédiatrique, a également été autorisée aux Etats-Unis, une approbation étant attendue en Europe dans le courant de l'année.



Merck, qui précise s'attendre à ce que la transaction soit relutive au niveau de ses résultats à compter de 2027, indique que l'opération va lui permettre de renforcer son portefeuille dans le traitement des tumeurs rares.



Le groupe s'était déjà développé dans le domaine en faisant l'acquisition des droits sur le pimicotinib, un médicament expérimental d'Abbisko Therapeutics destiné aux patients atteints de tumeurs ténosynoviales à cellules géantes (TGCT).



Merck avait indiqué vendredi que ses discussions avec SpringWorks se poursuivaient, mais les première rumeurs évoquant un possible rapprochement remontaient à février dernier.



La clôture de l'acquisition est prévue au cours du second semestre 2025.





