Merck KGaA: signe un partenariat stratégique avec imec

(CercleFinance.com) - Merck et imec, un centre de recherche et d'innovation dans le domaine de la nanoélectronique et des technologies numériques, ont annoncé un partenariat stratégique visant à développer une plateforme de systèmes microphysiologiques avancés (MPS).



Le partenariat permettra de développer des systèmes microphysiologiques sur puce de nouvelle génération grâce à un programme de collaboration multipartite.



Il vise à améliorer la découverte de médicaments, à accélérer le développement de candidats médicaments, à fournir des traitements plus sûrs et plus efficaces aux patients et à réduire les essais sur les animaux.



' Associé à la découverte de médicaments basée sur l'IA, ce modèle d'exploitation en boucle fermée améliorera considérablement la traduisibilité des données pour les humains, accélérera la découverte de nouveaux candidats médicaments et permettra aux chercheurs de simuler plus fidèlement que jamais le corps humain ', a déclaré Steven Johnston, vice-président et responsable de l'habilitation technologique chez Merck.





