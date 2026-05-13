 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Merck KGaA rehausse ses perspectives après un premier trimestre solide
information fournie par AOF 13/05/2026 à 09:18

(Zonebourse.com) - Les effets de change n'auront pas peser outre mesure sur Merck KGAA pour ce premier trimestre. La croissance organique est positive et la direction confirme la tendance en relevant les perspectives.

Malgré un contexte macroéconomique plutôt tendu marqué par de forts effets de change négatifs, Merck KGaA tire son épingle du jeu et affiche une bonne résilience. Le chiffre d'affaires du 1er trimestre s'établit à 5,1 MdsEUR, soit en baisse de -2,8% par rapport au premier trimestre 2025. La croissance organique positive ( 2,9%) a été totalement effacée par les effets de change liés au dollar et aux devises asiatiques. Côté rentabilité, la marge s'améliore légèrement pour atteindre 29,8%.

Le secteur Life science a agi comme moteur de croissance pour cette première partie d'exercice avec un chiffre d'affaires de 2,3 MdsEUR soit une croissance organique de 8,3%. La division Process solutions , portée par la fabrication pharmaceutique et l'acquisition de JSR Life Science, affiche une croissance organique de 16,2%.

La santé est stable mais subit tout de même la fin de l'exclusivité de certains médicaments phares, en partie compensée par les lancements récents. Le chiffre d'affaires est en baisse de -3,4% en organique malgré une forte croissance dans les maladies rares ( 4,4% via Ogsiveo) et la fertilité (Pergoveris 19,5%)

La division électronique profite de son exposition aux semi-conducteurs dédiés à l'IA. Le chiffre d'affaires est en hausse de 4,2% à 817 MEUR, avec une vive croissance de la rentabilité.

Pour la suite, le groupe a relevé ses perspectives, le chiffre d'affaires annuel devrait se situer entre 20,4 et 21,4 MdsEUR ( contre 20 et 21,1 Mds EUR), l'EBITDA ajusté entre 5,7 et 6,1 MdsEUR ( contre 5,5 et 6 MdsEUR). La stratégie reste la même avec un focus sur les flux de travail intégrés, et les marchés à forte valeur ajoutée. Le titre affiche un gain de 7,54 % à l'ouverture, confirmant que le marché a bien reçu le message.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 13/05/2026 à 09:18:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
106,36 -1,24%
NOVACYT
0,705 -11,54%
SOITEC
151,65 +4,80%
CAC 40
7 996,51 +0,21%
VALNEVA
2,53 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank