Merck KGaA rehausse ses perspectives après un premier trimestre solide

(Zonebourse.com) - Les effets de change n'auront pas peser outre mesure sur Merck KGAA pour ce premier trimestre. La croissance organique est positive et la direction confirme la tendance en relevant les perspectives.

Malgré un contexte macroéconomique plutôt tendu marqué par de forts effets de change négatifs, Merck KGaA tire son épingle du jeu et affiche une bonne résilience. Le chiffre d'affaires du 1er trimestre s'établit à 5,1 MdsEUR, soit en baisse de -2,8% par rapport au premier trimestre 2025. La croissance organique positive ( 2,9%) a été totalement effacée par les effets de change liés au dollar et aux devises asiatiques. Côté rentabilité, la marge s'améliore légèrement pour atteindre 29,8%.

Le secteur Life science a agi comme moteur de croissance pour cette première partie d'exercice avec un chiffre d'affaires de 2,3 MdsEUR soit une croissance organique de 8,3%. La division Process solutions , portée par la fabrication pharmaceutique et l'acquisition de JSR Life Science, affiche une croissance organique de 16,2%.

La santé est stable mais subit tout de même la fin de l'exclusivité de certains médicaments phares, en partie compensée par les lancements récents. Le chiffre d'affaires est en baisse de -3,4% en organique malgré une forte croissance dans les maladies rares ( 4,4% via Ogsiveo) et la fertilité (Pergoveris 19,5%)

La division électronique profite de son exposition aux semi-conducteurs dédiés à l'IA. Le chiffre d'affaires est en hausse de 4,2% à 817 MEUR, avec une vive croissance de la rentabilité.

Pour la suite, le groupe a relevé ses perspectives, le chiffre d'affaires annuel devrait se situer entre 20,4 et 21,4 MdsEUR ( contre 20 et 21,1 Mds EUR), l'EBITDA ajusté entre 5,7 et 6,1 MdsEUR ( contre 5,5 et 6 MdsEUR). La stratégie reste la même avec un focus sur les flux de travail intégrés, et les marchés à forte valeur ajoutée. Le titre affiche un gain de 7,54 % à l'ouverture, confirmant que le marché a bien reçu le message.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.