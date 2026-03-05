Merck kgaa prévoit des ventes nettes comprises entre 20,0 et 21,1 milliards d'euros en 2026
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 08:14
Les ventes nettes des sciences de la vie ont atteint 9,0 milliards d'euros, avec une croissance organique de 4,0 %. Le secteur de la santé affiche une croissance organique des ventes dans le secteur des affaires de 3,7 % pour atteindre 8,6 milliards d'euros au cours de l'exercice 2025.
Les ventes nettes de Semiconductor Solutions ont diminué organiquement de 1,4 % pour atteindre 2,5 milliards d'euros.
L'EBITDA annuel a enregistré une croissance organique de 5,6 % pour atteindre 6,1 milliards d'euros. L'EBITDA avant marge s'est amélioré de 0,2 point de pourcentage pour atteindre 28,9 %.
Pour l'ensemble de l'année, le bénéfice par action ressort à 8,34 EUR (contre 8,63 EUR en 2024).
Pour 2026, Merck prévoit des ventes nettes comprises entre 20,0 et 21,1 milliards d'euros, ainsi qu'un EBITDA pré-estimé entre 5,5 milliards et 6,0 milliards d'euros. Cela correspond à une évolution organique des ventes nettes de -1 % à 2 % et un EBITDA organique avant développement de -4 % à 1 %.
Valeurs associées
|122,050 EUR
|XETRA
|-0,81%
