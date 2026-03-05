 Aller au contenu principal
Merck kgaa prévoit des ventes nettes comprises entre 20,0 et 21,1 milliards d'euros en 2026
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 08:14

Le chiffre d'affaires net de Merck a augmenté de manière organique de 3,1 % par rapport à l'année précédente en 2025. Les ventes nettes ont diminué de 0,3 % pour atteindre 21,1 milliards d'euros.

Les ventes nettes des sciences de la vie ont atteint 9,0 milliards d'euros, avec une croissance organique de 4,0 %. Le secteur de la santé affiche une croissance organique des ventes dans le secteur des affaires de 3,7 % pour atteindre 8,6 milliards d'euros au cours de l'exercice 2025.

Les ventes nettes de Semiconductor Solutions ont diminué organiquement de 1,4 % pour atteindre 2,5 milliards d'euros.

L'EBITDA annuel a enregistré une croissance organique de 5,6 % pour atteindre 6,1 milliards d'euros. L'EBITDA avant marge s'est amélioré de 0,2 point de pourcentage pour atteindre 28,9 %.

Pour l'ensemble de l'année, le bénéfice par action ressort à 8,34 EUR (contre 8,63 EUR en 2024).

Pour 2026, Merck prévoit des ventes nettes comprises entre 20,0 et 21,1 milliards d'euros, ainsi qu'un EBITDA pré-estimé entre 5,5 milliards et 6,0 milliards d'euros. Cela correspond à une évolution organique des ventes nettes de -1 % à 2 % et un EBITDA organique avant développement de -4 % à 1 %.

