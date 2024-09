Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck KGaA: partenariat stratégique avec Siemens information fournie par Cercle Finance • 16/09/2024 à 16:15









(CercleFinance.com) - Le groupe pharmaceutique allemand Merck a annoncé lundi la signature d'un partenariat stratégique avec Siemens visant à utiliser la transformation numérique afin d'améliorer l'efficacité de ses procédés de production.



Aux termes du protocole d'accord, Siemens va devenir le fournisseur privilégié de Merck en matière de 'smartfacturing' (fabrication intelligente) pour ses trois principaux métiers (pharmacie, sciences de la vie, électronique).



Les deux partenaires - qui rappellent travailler ensemble depuis 145 ans - expliquent que leur objectif est d'accélérer la mise sur le marché de produits, à des coûts plus performants, mais aussi de se focaliser sur le développement durable.



Cette collaboration doit notamment s'appuyer sur la plateforme de logiciels industriels Siemens Xcelerator, avec l'objectif de transformer les processus d'ingénierie et de fabrication de Merck.





Valeurs associées MERCK 166,65 EUR XETRA +0,36%