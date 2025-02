Merck KGaA: discussions confirmées concernant SpringWorks information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 10:37









(CercleFinance.com) - Merck KGaA a confirmé mardi la tenue de discussions 'avancées' en vue du rachat éventuel de la société biopharmaceutique américaine SpringWorks Therapeutics, tout en précisant qu'aucun accord contraignant n'était encore intervenu.



Dans un bref communiqué, le spécialiste allemand des sciences de la vie - qui dit réagir à des informations parues dans la presse - ajoute qu'il n'existe 'aucune certitude' pour qu'une transaction ait lieu et que plusieurs critères 'critiques' doivent encore être atteints



Basée à Stamford (Connecticut), SpringWorks s'est spécialisée dans l'oncologie de précision en mettant sur le marché Ogsiveo (nirogacestat), un traitement destiné aux patients adultes atteints de tumeurs desmoïdes évolutives.



Son action avait grimpé de 34% hier soir dans l'optique d'un éventuel rachat par Merck, donnant une capitalisation boursière de plus de quatre milliards de dollars.



A la Bourse de Francfort, le titre Merck cédait autour de 0,6% mardi matin suite à ces annonces.





