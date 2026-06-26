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Merck KGaA cède du terrain malgré une opération appréciée
information fournie par Zonebourse 26/06/2026 à 11:19

Au lendemain de l'annonce de l'acquisition de Bio-Techne par le laboratoire allemand Merck KGaA pour 11,3 milliards de dollars, Bank of America donne son avis.

Pour la banque, cette opération de croissance externe est cohérente avec la stratégie du groupe et respecte son cadre financier. En intégrant cette société, Merck KGaA va renforcer son exposition aux activités de Life Sciences à forte croissance. Ce rachat sera immédiatement relutif sur le chiffre d'affaires et l'Ebitda.

Bank of America pense que le dosser reste attractif en raison de sa valorisation et de son profil de croissance. Le broker anticipe une amélioration de la dynamique des bénéfices à partir de l'exercice 2026, soutenue par les activités Life Science et Healthcare, tout en restant attentif à l'évolution des dépenses de R&D à moyen terme.

La recommandation est maintenue à acheter, avec une cible de cours inchangée à 145 euros.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 26/06/2026 à 11:19:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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