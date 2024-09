Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: Keytruda approuvé dans le mésothéliome pleural information fournie par Cercle Finance • 18/09/2024 à 13:12









(CercleFinance.com) - Merck annonce que la FDA des États-Unis a approuvé son Keytruda, en association avec le pemetrexed et la chimiothérapie au platine, pour le traitement de première ligne des adultes atteints d'un mésothéliome pleural malin avancé ou métastatique non résécable.



Le mésothéliome pleural, qui se développe dans la muqueuse des poumons, représente environ 75% de tous les cas de mésothéliome malin, un type de cancer qui prend naissance dans les muqueuses de certaines parties du corps.



Cette approbation se fonde sur les résultats d'un essai de phase III, dans lequel Keytruda associé à la chimiothérapie a démontré une amélioration statistiquement significative de la survie globale par rapport à la chimiothérapie seule.





