Merck: investissement de 895 M$ dans une usine au Kansas

(CercleFinance.com) - Merck Animal Health et l'État du Kansas annoncent un investissement de 895 millions de dollars dans des installations de fabrication et de recherche et développement à De Soto, au Kansas.



Cet investissement comprend un montant de 860 millions de dollars dans l'usine de fabrication existante du site et un investissement supplémentaire de 35 millions de dollars dans ses laboratoires de recherche et développement.



Ce projet permettra de développer la capacité de remplissage et de lyophilisation des vaccins à grosses molécules et des produits biologiques pour Merck Santé animale.



La fabrication commerciale devrait commencer en 2030, créant ainsi plus de 200 postes à temps plein.



' Cet investissement dans notre site vise à accroître la capacité de Merck Santé animale à répondre à la demande croissante des clients pour son portefeuille de produits biologiques pour animaux et à s'assurer que l'entreprise reste à l'avant-garde de l'innovation dans le secteur de la santé animale' a déclaré Richard DeLuca, président de Merck Santé animale.





