Merck interrompt le développement de deux anticorps contre le cancer

(AOF) - Merck s'affiche en baisse en pré-marché à Wall Street après l'annonce de l'arrêt des programmes de développement clinique de deux anticorps, le vibostolimab et le favezelimab. Le laboratoire américain interrompt les essais de phase 3 KeyVibe-003 et KeyVibe-007, qui évaluent l'association à dose fixe de vibostolimab et de pembrolizumab (Keytruda) chez certains patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC). Il met également en pause le programme de développement clinique du favezelimab.

Merck arrêtera le recrutement dans l'essai de phase 3 Keyform-008 évaluant l'association à dose fixe de favezelimab et de pembrolizumab chez les patients atteints d'un lymphome hodgkinien classique (LHC) récidivant ou réfractaire.

