Merck finalise son OPA sur Cidara Therapeutics
À l'expiration de l'offre, le 6 janvier, 27 149 333 actions ont été apportées et acceptées, représentant environ 85,96% du nombre total d'actions ordinaires émises et en circulation de Cidara. Merck prévoit de payer rapidement ces titres.
Le laboratoire pharmaceutique a l'intention de finaliser ce jour cette acquisition. Cidara deviendra alors une filiale détenue à 100% par Merck et ses actions ne seront plus cotées sur le Nasdaq Global Market.
Pour rappel, cette acquisition permet à Merck de mettre la main sur CD388, un antiviral potentiellement premier de sa catégorie et à longue durée d'action, actuellement évalué dans l'étude de phase 3 ANCHOR.
"Nous sommes impatients d'évaluer davantage le potentiel de ce candidat pour la prévention de la grippe symptomatique chez certaines personnes à haut risque de complications", affirme le PDG de Merck Robert M. Davis.
