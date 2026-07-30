Merck et Wellcome s'associent à un groupe international de santé pour mettre au point un vaccin contre Ebola en vue d'essais cliniques

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* La CEPI soutient cette initiative en lui accordant un financement pouvant atteindre 8,5 millions de dollars

* Hilleman vise à produire des doses prêtes à l'emploi pour les essais cliniques de phase précoce à partir des matières premières fournies par l'IAVI

* En cas de succès des premiers essais, les partenaires transféreraient la technologie à un fabricant à grande échelle

* D'autres candidats-vaccins bénéficient également d'un financement

par Julie Steenhuysen

Hilleman Laboratories, une coentreprise basée à Singapour entre Merck MRK.N et l’organisation caritative internationale Wellcome, se prépare à fabriquer des doses d’un vaccin expérimental prometteur contre la souche rare d’Ebola Bundibugyo, responsable d’une épidémie qui se propage rapidement en République démocratique du Congo.

Cette initiative bénéficie d’un financement pouvant atteindre 8,5 millions de dollars de la part du partenariat mondial Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), ont indiqué jeudi les acteurs impliqués dans ce projet.

« Alors que les cas de virus Bundibugyo augmentent à un rythme inquiétant, l’épidémie est en passe de se transformer rapidement en crise humanitaire », a déclaré Richard Hatchett, directeur général de la CEPI, dans un communiqué.

« Aucun vaccin n’est actuellement homologué contre ce virus; nous accélérons donc de toute urgence les essais cliniques sur les candidats-vaccins », a-t-il ajouté.

Au 29 juillet, l’épidémie qui sévit dans l’est du Congo a infecté 3 360 personnes et a fait 1 487 morts. Il n’existe par ailleurs aucun traitement approuvé contre le virus Ebola de Bundibugyo.

La CEPI a indiqué qu’elle investissait jusqu’à 8,6 millions de dollars dans le développement d’un candidat-vaccin distinct contre le virus Bundibugyo de l’université d’Oxford, qui a entamé un premier essai clinique sur l’homme au début du mois.

Ce vaccin repose sur la technologie ChAdOx1, déjà utilisée dans le vaccin contre la COVID-19 développé par Oxford et AstraZeneca AZN.L , et est fabriqué par le Serum Institute of India.

La CEPI s’est également engagée à verser jusqu’à 50 millions de dollars pour développer un vaccin contre le virus Ebola de Bundibugyo en collaboration avec Moderna MRNA.O .

La collaboration entre Merck et Wellcome permettra de faire progresser la fabrication d’un vaccin à dose unique développé par l’Initiative internationale pour un vaccin contre le sida (IAVI), que l’Organisation mondiale de la santé a désigné en mai comme le candidat le plus prometteur.

Ce vaccin utilise la même plateforme à base de virus de la stomatite vésiculaire recombinant (rVSV) que celle employée par Merck pour son vaccin contre Ebola Ervebo, déjà homologué, qui cible la souche Zaïre, la plus répandue.

Hilleman utilisera la matière première fournie par l’IAVI pour produire des doses prêtes à l’emploi pouvant être utilisées dans des essais cliniques de phase précoce. Merck jouera le rôle de conseiller technique et apportera son expertise scientifique et industrielle sur la plateforme rVSV, a indiqué la société.

Les doses pourraient être prêtes pour les essais cliniques d’ici la fin de l’année, a déclaré Tarit Mukhopadhyay, responsable de la recherche sur les maladies infectieuses et les vaccins chez Merck, lors d’une interview.

Merck et la CEPI se sont associés en début d’année dans le cadre d’un programme de 30 millions de dollars visant à moderniser les procédés de fabrication de l’Ervebo afin d’améliorer son accessibilité financière et sa disponibilité pour les pays à revenus faibles et intermédiaires, en augmentant le rendement et en prolongeant sa durée de conservation.

Hilleman Labs est en mesure de produire des dizaines de milliers de doses, ce qui devrait constituer un approvisionnement largement suffisant pour les essais, a précisé M. Mukhopadhyay. Si une production à plus grande échelle s’avérait nécessaire, les partenaires ont convenu de transférer la technologie du vaccin à un fabricant disposant de capacités de production plus importantes.

« Aucun de ces projets n’a encore été finalisé », a précisé M. Mukhopadhyay.

« Nous devons de toute urgence renforcer notre arsenal contre le virus de Bundibugyo. L’épidémie touche une région en proie à des conflits, à l’instabilité et à des ressources limitées, ce qui rend indispensable une réponse globale », a déclaré Charlie Weller, responsable des vaccins chez Wellcome.

Au-delà des essais vaccinaux, des essais thérapeutiques sont en cours pour tester le médicament à base d’anticorps anti-virus Ebola de Mapp Biopharmaceuticals, appelé MBP134, ainsi que l’antiviral remdesivir de Gilead Sciences GILD.O , seuls ou en association.

L’OMS envisage également de mener des essais sur le maftivimab, un médicament à base d’anticorps de Regeneron

REGN.O , en association avec deux autres anticorps, ainsi que sur l’obeldesivir, un antiviral oral de Gilead.