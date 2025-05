Merck et IMEC noue un accord

(AOF) - Merck, une société leader dans les domaines des sciences et des technologies et l’IMEC, un pôle mondial de recherche et d’innovation en nanoélectroniques et en technologies numériques ont annoncé un partenariat stratégique. Les deux entreprises souhaitent développer une plateforme de systèmes microphysiologiques avancée.

Cette collaboration doit permettre de dynamiser les efforts des deux entités afin d'optimiser la découverte et le développement de médicaments en augmentant la validité prédictive des modèles précliniques de nouvelle génération et en réduisant progressivement le recours aux tests sur les animaux.

