Merck et AbbVie en baisse après la publication par Reuters d'informations selon lesquelles une commission de la Chambre des représentants américaine enquêterait sur des essais cliniques menés en Chine

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30 juin - ** L'action Merck MRK.N recule de 1,2% à 127,79 dollars en pré-ouverture, tandis que celle d'AbbVie ABBV.N affiche une légère baisse à 252,71 dollars ** Une commission de la Chambre des représentants américaine a ouvert des enquêtes sur Merck et AbbVie concernant leurs essais cliniques en Chine, notamment sur des sites situés au Xinjiang et dans des hôpitaux affiliés à l’armée chinoise, rapporte Reuters en citant des courriers

** Les législateurs demandent aux entreprises de fournir, d’ici le 17 juillet, des précisions sur la supervision des essais, la protection des patients, la sécurité des données et la diligence raisonnable

** Merck affirme que la sécurité des patients et l’intégrité éthique sont des priorités de son programme de recherche clinique et qu’elle respecte toutes les directives internationales; AbbVie refuse de commenter

** La commission indique qu’il n’existe aucune preuve d’actes répréhensibles, mais met en garde contre le fait que les essais menés en Chine pourraient soulever des préoccupations éthiques et présenter des risques de divulgation de connaissances biotechnologiques sensibles à l’armée chinoise

** À la clôture d'hier, MRK affichait une hausse de 22,9% et ABBV de 11,3% depuis le début de l'année