Merck: essai de phase III concluant pour Keytruda

(CercleFinance.com) - Merck annonce qu'un essai clinique de Phase 3 évaluant Keytruda (pembrolizumab) comme traitement péri-opératoire pour les patients atteints de carcinome épidermoïde localement avancé de la tête et du cou (LA-HNSCC) nouvellement diagnostiqué, avait atteint son objectif principal de survie sans événement (EFS).



L'étude a administré Keytruda en tant que thérapie néoadjuvante, suivie d'une combinaison avec la radiothérapie standard comme thérapie adjuvante, puis de Keytruda en thérapie d'entretien, comparativement à la radiothérapie adjuvante seule.



Les résultats intermédiaires ont montré une amélioration 'statistiquement significative et cliniquement pertinente' de l'EFS.



De plus, une amélioration significative de la réponse pathologique majeure a été observée dans le groupe Keytruda.





