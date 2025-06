Merck: essai de phase 3 pour le vaccin contre la dengue information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 15:06









(CercleFinance.com) - Merck annonce le démarrage de l'essai clinique de phase 3 MOBILIZE-1, qui évalue l'innocuité, l'immunogénicité et l'efficacité d'une dose unique de V181, son candidat vaccin tétravalent contre la dengue.



Le vaccin vise à prévenir la maladie liée aux quatre sérotypes du virus de la dengue, indépendamment d'une exposition antérieure. Le recrutement a débuté à Singapour.



Ce programme s'inscrit dans la volonté de Merck de proposer une solution vaccinale simple pour les populations à risque, alors que près de la moitié de la population mondiale est exposée à la dengue.



Si les résultats sont positifs, V181 pourrait représenter une option précieuse en prévention de cette maladie transmise par les moustiques.





