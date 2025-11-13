 Aller au contenu principal
Merck en tête du DAX 40 après de bons trimestriels et des objectifs affinés
information fournie par AOF 13/11/2025 à 15:35

(AOF) - Merck (+5,32%, à 121,85 euros) se distingue en tête de l’indice DAX 40 après la publication de comptes trimestriels supérieurs aux attentes. La société a également affiné ses objectifs financiers annuels. Sur la période de juillet à septembre, les revenus se sont installés à 5,318 milliards d’euros, en hausse de 1%, contre des attentes à 5,24 milliards d’euros. De son côté, l’Ebitda ajusté est ressorti à 1,669 milliard d’euros, en croissance de 3,1%. Il a également été supérieur aux prévisions qui étaient de 1,56 milliard d’euros.

La marge s'est quant à elle affichée à 31,4%, en hausse de 70 points de base, soutenue par des effets ponctuels favorables souligne Invest Securities.

Pour les analystes de DZ Bank, ce troisième trimestre est " au-dessus des attentes ". Ils estiment que " Merck est une entreprise de grande qualité, tant par son positionnement dans les marchés en expansion que par la qualité de son management ".

Objectifs annuels affinés

Disposant d'une meilleure visibilité, la société dédiée aux domaines de la pharmacie et de la chimie a affiné ses objectifs financiers annuels. Elle table sur un chiffre d'affaires compris entre 20,8 et 21,4 milliards d'euros, reflétant une croissance organique des revenus d'environ 3%, contre de +2 à +5% précédemment. L'Ebitda ajusté devrait se situer entre 6 et 6,2 milliards d'euros, en croissance organique de 5 à 7%. Auparavant il était attendu en hausse de 4 à 8%. Enfin, le bénéfice par action ajusté devrait se situer entre 8,20 et 8,60 euros.

Les analystes de Stifel ont maintenu leur recommandation à Vendre sur le titre, avec une cible de cours de 105 euros, malgré ces données encourageantes. DZ Bank est plus optimiste avec un avis à Acheter et une cible de 150 euros.

