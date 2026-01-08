Merck en pourparlers pour racheter la biotech Revolution dans le cadre d'une transaction pouvant atteindre 32 milliards de dollars, selon le FT

Merck MRK.N est en pourparlers pour acheter Revolution Medicines RVMD.O , un développeur de médicaments contre le cancer, dans le cadre d'une transaction de 28 à 32 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times jeudi, citant une personne familière de l'affaire.

Les actions de Revolution ont bondi de près de 16 % dans les échanges prolongés à la suite de l'information.

Merck cherche à acquérir Revolution Medicines, mais l'accord n'a pas encore été finalisé, a indiqué le rapport, citant des personnes familières de l'affaire, ajoutant qu'il faudrait attendre au moins plusieurs semaines avant qu'un rapprochement ne soit effectué.

D'autres grands groupes pharmaceutiques tournent toujours autour de la biotech et un autre prétendant pourrait encore l'emporter, selon le rapport du FT, ajoutant qu'une transaction n'est pas gagnée d'avance.

Un éventuel rachat de Revolution par Merck constituerait la plus grosse opération dans le secteur pharmaceutique depuis près de trois ans, depuis le rachat par Pfizer, pour 43 milliards de dollars, de la biotech Seagen spécialisée dans le traitement du cancer .

Revolution Medicines et Merck n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Merck, qui devrait perdre les brevets de son traitement anticancéreux à succès Keytruda plus tard dans la décennie, a presque triplé son pipeline en phase avancée depuis 2021 grâce au développement en interne et à de grandes transactions telles que l'achat d'Acceleron pour Winrevair, un médicament contre l'hypertension artérielle pulmonaire, pour un montant de 11,5 milliards de dollars.

Un accord avec Revolution pourrait permettre à Merck d'accéder à son médicament expérimental daraxonrasib, qui fait l'objet d'essais en phase avancée et a obtenu un bon d'examen accéléré de la part de la Food and Drug Administration (FDA) américaine.

Ce médicament est conçu pour cibler de multiples mutations des gènes RAS, qui sont des moteurs courants des principaux cancers, y compris certains cancers du pancréas, du poumon et colorectaux.

Les analystes de Mizuho estiment à plus de 10 milliards de dollars le chiffre d'affaires potentiel ajusté au risque du portefeuille d'inhibiteurs du RAS de Revolution à l'échelle mondiale d'ici à 2035.

L'article du FT est paru un jour après que le Wall Street Journal a rapporté qu'AbbVie ABBV.N était en pourparlers avancés pour acheter Revolution, une affirmation que le fabricant de médicaments a par la suite démentie .