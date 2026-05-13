Merck en pleine santé, Adecco au chômage

(Zonebourse.com) - Les publications de résultats trimestriels continuent de tomber, entre relèvements d'objectifs et sanctions immédiates. Merck et Intertek soutiennent la cote, portés par une demande robuste et des perspectives de rachat, tandis qu'Adecco décroche nettement, pénalisé par des coûts structurels qui inquiètent les analystes.

Actions en hausse

Merck ( 8%) : le groupe allemand relève ses prévisions de résultats pour 2026, porté par la division "Life Science" et le report de la concurrence pour le Mavenclad. Le résultat trimestriel de 1,53 MdsEUR dépasse les prévisions grâce à une forte demande d'équipements de laboratoire.

ABN AMRO Bank ( 7%) : la banque enregistre un bénéfice net de 693 MEUR au premier trimestre 2026, en hausse par rapport aux 619 M de l'an dernier. Cette performance repose sur la progression du revenu net d'intérêts à 1,637 MdEUR, portant le bénéfice par action à 0,78 EUR contre 0,69 précédemment.

Intertek ( 7%) : le conseil d'administration apporte son soutien à la proposition de rachat du fonds EQT après avoir rejeté les trois précédentes. L'offre finale est fixée à 60 GBP par action en numéraire, valorisant le spécialiste de la certification à 9,4 MdsGBP.

EON ( 4%) : le premier exploitant européen de réseaux publie un EBITDA ajusté en hausse de 2% au premier trimestre, soutenu par la demande industrielle en Allemagne et la hausse des prix de détail. Le groupe confirme ses objectifs annuels, visant un EBITDA ajusté entre 9,4 et 9,6 MdsEUR.

Boliden ( 4%) : AlphaValue/Baader Europe relève son objectif de cours à 654 SEK, jugeant le repli récent du titre comme une opportunité d'achat suite à des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. L'analyste souligne l'absence d'exposition au Moyen-Orient et le potentiel lié aux métaux précieux et à l'acide sulfurique.

Siemens Energy ( 4%) : bénéficie de plusieurs relèvements d'objectifs de cours à la suite de la publication de ses résultats du deuxième trimestre fiscal. JPMorgan porte sa cible de 200 à 225 EUR avec une recommandation à "surpondérer". Parallèlement, Berenberg relève son objectif à 200 EUR en maintenant son conseil à "achat".

Actions en baisse

Adecco (-11%) : si les résultats publiés par le groupe suisse sont au rendez-vous, une zone d'ombre persiste. Selon Jefferies, la hausse attendue des frais généraux et administratifs par rapport au trimestre précédent pèse sur les perspectives. Cette dérive des coûts laisse présager une révision à la baisse de 5% par rapport au consensus, pour un EBIT projeté autour de 170 MEUR. En intégrant un taux d'imposition plus élevé, le bénéfice par action (BPA) pourrait, in fine, être amputé de 7%.

Bilfinger (-6%) : le fournisseur de service industriel allemand affiche des résultats en demi-teinte. Si le chiffre d'affaires et l'EBITDA progressent, les prises de commandes se sont contractées sur fond de conflit avec l'Iran. La direction table sur de nouvelles opportunités d'affaires liées à la reconstruction au Moyen-Orient.

Eutelsat Communication (-3%) : le géant français de la télécommunication par satellite perd du terrain après la publication d'un recul de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2026. La baisse vient en partie de la branche vidéo qui a souffert de l'impact des sanctions prises au début de l'année à l'encontre des chaînes russes.

Aker BP (-2%) : actionnaire de référence, la famille Lundin a cédé 4 M d'actions par l'intermédiaire du trust Nemesia. Les titres ont été vendus à 337 NOK pour un montant total de 1,35 MdNOK soit 0,63% des actions en circulation de la société.

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