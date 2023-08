Merck: échec d'un essai sur la combinaison Keytruda-Lenvima information fournie par Cercle Finance • 25/08/2023 à 13:23

(CercleFinance.com) - Merck et son partenaire japonais Eisai font part d'un échec de l'essai de phase III LEAP-010 évaluant la combinaison Keytruda plus Lenvima, chez des patients atteints de certains types de carcinome épidermoïde de la tête et du cou récidivant ou métastatique.



Par rapport à Keytruda plus placebo, cette combinaison a montré une amélioration statistiquement significative de la survie sans progression et du taux de réponse objective, mais n'a pas démontré d'amélioration de la survie globale.



Par conséquent, l'étude sera terminée et les entreprises informent les enquêteurs de cette décision. Une évaluation complète des données de cette étude, y compris des analyses de sous-groupes préplanifiées, est en cours.



Le profil de sécurité s'est montré cohérent avec les données précédemment communiquées sur Keytruda plus Lenvima, association que Merck et Eisai étudient dans le cadre du programme clinique LEAP dans divers types de tumeurs.