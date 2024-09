Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: échec d'un essai dans le cancer colorectal information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 14:02









(CercleFinance.com) - Merck fait part d'un échec de son essai de phase III KEYFORM-007 évaluant l'association expérimentale à dose fixe de favezelimab et Keytruda, pour le traitement du cancer colorectal métastatique microsatellite stable (MSS) PD-L1 positif précédemment traité.



Lors de l'analyse finale pré-spécifiée, l'association n'a pas atteint son objectif principal qui consistait à démontrer une amélioration de la survie globale, par rapport au traitement standard (régorafénib ou TAS-102).



Le profil d'innocuité de l'association était conforme à celui observé pour ses deux composantes dans les études précédemment rapportées, et aucun nouveau signal d'innocuité n'a été observé.





Valeurs associées MERCK 114,96 USD NYSE -0,55%