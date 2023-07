Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: données positives pour le vaccin anti-pneumococcique information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 15:51









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui les premiers résultats positifs de deux essais de phase 3 évaluant le V116, le vaccin anti-pneumococcique expérimental conjugué 21-valent, auprès de différents patients, certains n'ayant jamais été vaccinées et d'autres déjà vaccinées.



S'il est approuvé, le V116 serait le premier vaccin conjugué contre le pneumocoque spécifiquement conçu pour les adultes.



Les résultats de l'essai STRIDE-3 ont démontré des réponses immunitaires statistiquement significatives par rapport au PCV20 (vaccin antipneumococcique conjugué 20-valent) chez les adultes naïfs de vaccin pour les sérotypes communs aux deux vaccins.



De plus, les résultats de STRIDE-6 ont démontré que le V116 était immunogène pour les 21 sérotypes pneumococciques du vaccin chez les adultes qui avaient déjà reçu un vaccin antipneumococcique au moins un an avant l'étude.



' Ces résultats confirment le potentiel du V116 à devenir une nouvelle option préventive importante pour les adultes, quel que soit leur statut antérieur de vaccination contre le pneumocoque, en élargissant la couverture pour inclure huit sérotypes qui ne sont actuellement inclus dans aucun vaccin homologué', a commenté le Dr Eliav Barr, vice-président senior, responsable du développement clinique mondial et médecin-chef chez Merck Research Laboratories.







