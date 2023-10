Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: données de phase III positives en cancer du poumon information fournie par Cercle Finance • 10/10/2023 à 13:37









(CercleFinance.com) - Merck annonce que l'essai de phase III KEYNOTE-671, portant sur son Keytruda, a atteint le double critère d'évaluation principal de la survie globale (SG) dans le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) de stade II, IIIA ou IIIB résécable.



Lors d'une analyse intermédiaire prédéfinie, Keytruda a ainsi démontré une amélioration cliniquement et statistiquement significative de la SG en tant que traitement néoadjuvant et adjuvant par rapport à la chimiothérapie préopératoire pour le CPNPC.



'Les résultats complets de cette analyse de KEYNOTE-671 seront présentés au congrès 2023 de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO) et partagés avec les autorités réglementaires du monde entier', précise le groupe pharmaceutique.





Valeurs associées MERCK Euronext Paris 0.00% MERCK NYSE +0.59%