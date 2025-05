Merck: dévoilera ses avancées lors du congrès de l'ACSO information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 17:12









(CercleFinance.com) - Merck fait savoir qu'il présentera de nouvelles données portant sur plus de 25 types de cancer à l'occasion du congrès annuel de l'ASCO (American Society of Clinical Oncology), organisé à Chicago du 30 mai au 3 juin 2025.



Le groupe met en avant son engagement à faire progresser rapidement la recherche oncologique, notamment via des études sur le MK-1084 (inhibiteur sélectif du KRASG12C), le zilovertamab vedotin (anticorps conjugué ciblant ROR1), ou le sacituzumab tirumotecan (ADC dirigé contre TROP2).



Les présentation inclueront aussi des suivis à long terme portant sur KEYTRUDA et WELIREG, ainsi que des données sur de nouveaux traitements combinés dans divers cancers (poumon, sein triple négatif, colorectal, gastrique, rénal, col de l'utérus, tête et cou, lymphome, mélanome).



Un réunion à l'attention des investisseurs se tiendra également le 2 juin à Chicago.





