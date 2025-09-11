 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Merck : des résultats positifs pour le vaccin Capvaxive
information fournie par AOF 11/09/2025 à 14:18

(AOF) - Merck a dévoilé des résultats positifs d’une étude de phase 3 baptisée Stride-13. Cette dernière avait pour but d’évaluer la tolérance et l’immunogénicité de Capvaxive par rapport à un autre vaccin chez les enfants et adolescents de 2 à 18 ans ayant terminé leur cycle de vaccination pneumococcique pédiatrique et présentant une ou plusieurs affections chroniques les rendant plus vulnérables aux infections pneumococciques.

AOF - EN SAVOIR PLUS

