Merck: des données prometteuses dévoilées à l'ASCO

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé vendredi que son anticorps conjugué zilovertamab vedotin avait démontré une activité antitumorale encourageante, incluant des taux de réponse complète, chez des patients atteints de lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL) en rechute ou réfractaire lors d'une étude clinique de phase 2.



Administré à 1,75 mg/kg en combinaison avec une chimiothérapie, ce traitement expérimental a démontré un taux de réponse objective (ORR) de 56,3% chez 16 patients, dont huit réponses complètes et une réponse partielle, précise le laboratoire.



Parallèlement, le groupe biopharmaceutique américain a présenté des résultats préliminaires issus d'un essai de phase 1 évaluant le MK-1084, un inhibiteur expérimental ciblant la mutation KRAS G12C.



Le candidat a montré une activité antitumorale à la fois chez des patients atteints de cancer colorectal avancé et de cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC), dont les tumeurs présentent cette altération génétique.



Ces premières données renforcent le potentiel du MK-1084 dans le traitement des cancers liés à KRAS G12C, une cible jusqu'ici difficile à inhiber.



Ces conclusions ont été dévoilées à l'occasion du congrès annuel de cancérologie actuellement organisé par l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) à Chicago.





