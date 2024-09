Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: démarrage d'une essai dans la rétinopathie diabétique information fournie par Cercle Finance • 04/09/2024 à 14:06









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé mercredi le démarrage, en collaboration avec sa filiale EyeBio, d'une étude de phase 2b/3 consacrée à un traitement expérimental de la rétinopathie diabétique.



Dans le cadre de l'essai clinique, le groupe biopharmaceutique prévoit d'évaluer l'efficacité de l'anticorps Restoret (MK-3000) dans le traitement de cette complication du diabète.



Dans un communiqué, Merck rappelle que MK-3000 avait montré des résultats encourageants dans le traitement des maladies de la rétine lors d'une étude de phase 1/2.



Merck a annoncé par ailleurs qu'il comptait dévoiler au cours du congrès annuel de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO) qui se tiendra du 13 au 17 septembre à Barcelone des données sur quatre médicaments approuvés et six candidats dans le traitement d'une vingtaine de cancers.





