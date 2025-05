Merck: début d'un essai de phase 3 dans le cancer oesophagien information fournie par Cercle Finance • 19/05/2025 à 15:07









(CercleFinance.com) - Daiichi Sankyo et Merck annoncent le début du traitement du premier patient dans le cadre d'un essai de phase III évaluant l'efficacité de l'ifinatamab deruxtecan, un conjugué anticorps-médicament ciblant B7-H3, chez des patients atteints d'un carcinome épidermoïde oesophagien avancé ou métastatique, après échec des traitements standards.



L'essai repose sur des résultats encourageants d'une étude antérieure.



' Cette maladie reste difficile à traiter et la survie globale demeure faible ', déclare Marjorie Green, directrice du développement clinique en oncologie chez Merck.





