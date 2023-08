Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: critère principal atteint dans le cancer du rein information fournie par Cercle Finance • 18/08/2023 à 14:18









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé vendredi que son comprimé Welireg avait permis d'améliorer de manière significative la survie sans progression de la maladie chez les patients atteints d'un cancer du rein, selon les résultats d'un essai de phase III.



Le laboratoire pharmaceutique indique que son médicament a montré une supériorité 'cliniquement pertinente' dans le traitement du carcinome des cellules rénales par rapport à l'anticancéreux everolimus lors de l'étude, qui a ainsi atteint son critère principal.



Une tendance globale à l'amélioration de la survie globale des patients, un autre critère primaire, sans toutefois se révéler significative.



Le second critère d'évaluation, qui consistait en une amélioration significative du taux de réponse objective (TRO) a également été atteint, souligne Merck.



Welireg est déjà approuvé pour le traitement de la maladie de von Hippel-Lindau (VHL) ayant notamment besoin d'un traitement contre un cancer du rein mais qui n'ont pas besoin d'être opérés immédiatement.





