Merck: confirme l'acquisition de Verona Pharma information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 13:39









(CercleFinance.com) - Merck confirme l'acquisition de Verona Pharma, une société biopharmaceutique spécialisée dans les maladies respiratoires.



Merck, par l'intermédiaire d'une filiale, acquerra Verona Pharma pour 107 $ par American Depository Share (ADS), chacune d'entre elles représente huit actions ordinaires de Verona Pharma, pour une valeur totale de transaction d'environ 10 milliards de dollars.



Cette acquisition permettra à Merck d'ajouter Ohtuvayre (ensifentrine) à son portefeuille.



La Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé Ohtuvayre en juin 2024 pour le traitement d'entretien de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) chez les patients adultes.



' Cette acquisition de Verona Pharma reflète notre engagement à fournir des traitements innovants aux patients et notre capacité à mettre en oeuvre notre stratégie de développement commercial axée sur la science et la valeur ', a déclaré Robert M. Davis, président du conseil et chef de la direction de Merck.



La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration de Merck et de Verona Pharma.



La transaction devrait être conclue au quatrième trimestre de 2025.





