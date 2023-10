Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: collaboration mondiale avec Daiichi Sankyo information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 09:01









(CercleFinance.com) - Daiichi Sankyo et Merck annoncent une collaboration mondiale en matière de développement et de commercialisation de trois convertisseurs analogiques-numériques DXd Daiichi Sankyo.



Cette collaboration combine l'expertise de Daiichi Sankyo en matière d'ADC et la technologie DXd avec l'expérience approfondie de Merck en oncologie et en développement clinique afin de faire progresser et d'étendre la portée des ADC pour les patients atteints de plusieurs types de cancer.



Daiichi Sankyo et Merck vont co-développer et co-commercialiser le patritumab deruxtecan, l'ifinatamab deruxtecan et le raludotatug deruxtecan dans le monde entier, à l'exception du Japon où Daiichi Sankyo conserve les droits exclusifs.



Merck versera à Daiichi Sankyo un paiement initial de 4 milliards de dollars en plus de 1,5 milliard de dollars de paiements au cours des 24 prochains mois, et pourrait effectuer des paiements supplémentaires allant jusqu'à 16,5 milliards de dollars sous réserve de l'atteinte d'étapes de ventes futures, pour une contrepartie potentielle totale pouvant atteindre 22 milliards de dollars.





