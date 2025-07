Merck: BPA ajusté en baisse de 7% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 12:57









(Zonebourse.com) - Merck a publié un chiffre d'affaires de 15,8 Mds$ au T2 2025, en baisse de 2 % sur un an, impacté notamment par la forte chute des ventes de Gardasil (-55 %), liée à un repli de la demande en Chine. À l'inverse, Keytruda continue de croître (+9 %, à 8,0 Mds$), soutenu par la demande en oncologie. Les ventes en santé animale progressent de 11 %, à 1,6 Md$.



Le résultat net ressort à 4,43 Mds$, en recul de 19 %, et le BPA s'établit à 1,76 $ (-18 %). En données ajustées (non-GAAP), le résultat net est de 5,37 Mds$ (-8 %) et le BPA à 2,13 $ (-7 %). Ces reculs s'expliquent principalement par des charges liées à l'accord de licence avec Hengrui Pharma et des dépenses accrues en R&D.



Robert M. Davis, CEO, a mis en avant le lancement d'une initiative d'optimisation pluriannuelle, visant 3 Mds$ d'économies annuelles d'ici fin 2027, qui seront entièrement réinvestis. Il s'est déclaré confiant dans la capacité du groupe à 'générer de la valeur à court et long terme'.



Merck révise ses prévisions annuelles avec un chiffre d'affaires attendu entre 64,3 et 65,3 Mds$, et un BPA ajusté compris entre 8,87 $ et 8,97 $, sans inclure l'impact anticipé de l'acquisition de Verona Pharma.





Valeurs associées MERCK 84,070 USD NYSE -0,79%