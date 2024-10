Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: bénéfice net ajusté proche de 4 Mds$ au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/10/2024 à 12:30









(CercleFinance.com) - Merck annonce que ses ventes ont atteint 16,65 milliards de dollars au 3e trimestre, en hausse de 4% (ou +7% à change constant).



En données ajustées, le bénéfice net ressort à 3,98 milliards de dollars, en baisse de 27% (ou -23% à change constant), laissant apparaître un BPA ajusté de 1,57$, en repli de 26% (-23% à change constant) supérieur aux attentes, incluant pourtant une charge nette de 0,79 dollar par action liée à certaines transactions de développement commercial.



' Nos résultats du troisième trimestre ont été solides, alors que nous continuons à progresser vers 2025 et au-delà, ' a déclaré Robert M. Davis, directeur général de Merck.



' Notre pipeline avance et s'élargit, démontrant notre succès à créer un moteur d'innovation durable, et positionne Merck avec un portefeuille plus diversifié pour stimuler la croissance. Je reste convaincu de la solidité de notre entreprise', a-t-il ajouté.



Merck cible désormais des ventes comprises entre 63,6 et 64,1 milliards de dollars en 2024 avec un BPA ajusté compris entre 7,72 et 7,77 dollars incluant un impact net négatif de 0,24 dollar par action lié à des transactions de développement commercial avec Curon Biopharmaceutical et Daiichi Sankyo.





