Merck: avis favorable du CHMP pour le gefapixant

(CercleFinance.com) - Merck fait savoir que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé l'approbation du gefapixant pour le traitement des adultes souffrant de toux chronique réfractaire ou inexpliquée.



Le CHMP s'appuie sur les résultats de deux essais cliniques ayant mis en évidence une réduction statistiquement significative de la fréquence de la toux sur 24 heures chez les adultes traités par gefapixant 45 mg deux fois par jour par rapport au placebo à 12 semaines (étude COUGH-1) et 24 semaines (étude COUGH-2).



La recommandation du CHMP va maintenant être examinée par la Commission européenne (CE) pour l'autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne. Une décision finale est attendue 'plus tard cette année'.







