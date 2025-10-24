 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 175,43
-0,61%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Merck annonce une revue prioritaire de la FDA pour Keytruda
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 13:18

Merck annonce que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accordé une revue prioritaire à deux demandes d'autorisation supplémentaires (sBLA) pour Keytruda (pembrolizumab) et Keytruda QLEX (pembrolizumab et berahyaluronidase alfa-pmph), chacune en association avec Padcev (enfortumab vedotin-ejfv), dans le traitement du cancer de la vessie musculairement invasif (MIBC) chez les patients inéligibles à une chimiothérapie à base de cisplatine. La date cible de décision (PDUFA) est fixée au 7 avril 2026.

Les demandes reposent sur les résultats d'un essai de phase III , mené avec Pfizer et Astellas, qui ont montré une amélioration de 60% de la survie sans événement et une réduction de 50% du risque de décès par rapport à la chirurgie seule. Le taux de réponse pathologique complète a atteint 57,1% contre 8,6% pour le groupe témoin.

Selon Marjorie Green, vice-présidente senior de Merck Research Laboratories, cette revue prioritaire rapproche la société de 'nouvelles options thérapeutiques pour une population de patients à fort besoin médical non satisfait'.

Merck poursuit plusieurs études de phase III pour évaluer Keytruda dans l'ensemble des stades du cancer de la vessie, du non invasif au métastatique.

Valeurs associées

MERCK
87,200 USD NYSE -0,56%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank