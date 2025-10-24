Merck annonce une revue prioritaire de la FDA pour Keytruda
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 13:18
Les demandes reposent sur les résultats d'un essai de phase III , mené avec Pfizer et Astellas, qui ont montré une amélioration de 60% de la survie sans événement et une réduction de 50% du risque de décès par rapport à la chirurgie seule. Le taux de réponse pathologique complète a atteint 57,1% contre 8,6% pour le groupe témoin.
Selon Marjorie Green, vice-présidente senior de Merck Research Laboratories, cette revue prioritaire rapproche la société de 'nouvelles options thérapeutiques pour une population de patients à fort besoin médical non satisfait'.
Merck poursuit plusieurs études de phase III pour évaluer Keytruda dans l'ensemble des stades du cancer de la vessie, du non invasif au métastatique.
Valeurs associées
|87,200 USD
|NYSE
|-0,56%
A lire aussi
-
Diffusée sur Boursorama.com, l'édition 2025 des Investor Awards, organisée par BoursoBank, récompensera neuf sociétés cotées plébiscitées par les internautes pour leurs bonnes pratiques dans les catégories suivantes : performance, innovation, investissement responsable, ... Lire la suite
-
Procter & Gamble (P&G) a publié vendredi un chiffre d’affaires et un bénéfice du premier trimestre supérieurs aux attentes de Wall Street, soutenus par une forte demande pour ses produits de beauté et de soins capillaires, malgré la hausse des prix et un
-
France: TotalEnergies ne fera pas appel après sa condamnation pour "pratiques commerciales trompeuses"
TotalEnergies a déclaré vendredi que TotalEnergies SE, TotalEnergies Electricité et Gaz France ne feront pas appel à la condamnation du groupe pétrolier par le tribunal judiciaire de Paris pour "pratiques commerciales trompeuses" liées à une campagne de communication ... Lire la suite
-
Jefferies maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif inchangé de 140 E après la publication des chiffres du 3ème trimestre. L'analyste estime que la hausse de 2,2 % des ventes devrait apaiser les craintes d'un ralentissement plus marqué pour ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer