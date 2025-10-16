 Aller au contenu principal
Merck annonce le succès d'un essai de ph.III en cancer de l'ovaire
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 15:41

Merck annonce qu'un essai de phase 3 a atteint son critère secondaire de survie globale (OS) chez l'ensemble des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire récidivant et résistant au platine. L'étude évaluait le pembrolizumab (Keytruda), anticorps anti-PD-1, associé à une chimiothérapie à base de paclitaxel, avec ou sans bevacizumab.

Ces résultats s'ajoutent à ceux déjà positifs sur la survie sans progression (PFS) et sur la survie globale pour les tumeurs exprimant PD-L1. Le traitement à base de Keytruda a montré une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la survie globale par rapport au placebo combiné à la chimiothérapie, sans nouveaux signaux de sécurité.

Selon le Dr Gursel Aktan, vice-président du développement clinique mondial, 'c'est la première fois qu'un traitement à base d'inhibiteur de point de contrôle immunitaire montre un bénéfice pour toutes les patientes atteintes de cette forme de cancer'.

Les résultats détaillés seront présentés au congrès de l'ESMO 2025.

Valeurs associées

MERCK
83,880 USD NYSE -0,30%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

