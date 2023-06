Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Merck: annonce des résultats pour le Keytruda information fournie par Cercle Finance • 05/06/2023 à 13:11

(CercleFinance.com) - Merck et le Groupe canadien d'essais sur le cancer (CCTG) ont annoncé samedi les résultats de l'essai de phase 3 évaluant Keytruda, associé à une chimiothérapie en tant que traitement de première intention pour les patients atteints de mésothéliome pleural avancé non résécable.



L'association a 'significativement amélioré la survie globale, réduisant le risque de décès de 21% avec une survie globale médiane de 17,3 mois contre 16,1 mois pour la chimiothérapie seule.



Ces données de dernière minute ont été présentées lors d'une session de résumés oraux à la réunion annuelle 2023 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) et font l'objet de discussions avec les autorités réglementaires dans le monde entier.



'Ce schéma thérapeutique représente une nouvelle option thérapeutique potentielle pour les patients atteints de mésothéliome pleural avancé', a déclaré le Dr Lesley Seymour, directeur du programme des nouveaux médicaments expérimentaux au CCTG, et chercheur principal.



Par ailleurs, Keytruda associé à une chimiothérapie avant la chirurgie et poursuivi en monothérapie après la chirurgie, 'a réduit le risque d'événements de survie sans événement de 42 % par rapport à la chimiothérapie préopératoire dans le CBNPC résécable de stade II, IIIA ou IIIB', ajoute Merck dans un autre communiqué.