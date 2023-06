Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: a finalisé l'acquisition de Prometheus Biosciences information fournie par Cercle Finance • 19/06/2023 à 11:37









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé vendredi avoir finalisé l'acquisition de Prometheus Biosciences, cette structure devenant désormais une filiale en propriété exclusive de Merck.



Selon les termes de l'accord d'acquisition, Merck, par l'intermédiaire d'une filiale, a acquis toutes les actions en circulation de Prometheus pour 200,00$ par action en espèces, pour une valeur nette totale d'environ 10,8milliards de dollars.



' L'acquisition de Prometheus accélère notre présence croissante dans le domaine de l'immunologie, augmente notre pipeline diversifié et augmente notre capacité à apporter de la valeur aux patients ', a déclaré Robert M. Davis, président-directeur général de Merck.



' Prometheus nous apporte un candidat potentiel de premier ordre qui nous offre l'opportunité de transformer le traitement des patients atteints de maladies à médiation immunitaire', a-t-il ajouté.



Merck précise que le principal candidat clinique de Prometheus, PRA-023, qui sera connu sous le nom de MK-7240, est un anticorps monoclonal humanisé (mAb) dirigé contre le ligand 1A (TL1A) de type facteur de nécrose tumorale (TNF), une cible associée à la fois à l'inflammation intestinale et la fibrose.



'En combinant leurs forces, Merck et Prometheus sont bien placés pour faire progresser le MK-7240 et d'autres candidats du pipeline' a déclaré le Dr Dean Y. Li, président de Merck Research Laboratories.









