Mercialys vise un RNR par action d'au moins €1,29 en 2026 après +3,9% en 2025
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 17:56

Mercialys MERY.PA a annoncé mardi viser en 2026 un résultat net récurrent (RNR) d’au moins 1,29 euro par action, en légère amélioration par rapport à l'année dernière, tout en signalant que sa performance intégrera le refinancement d’une partie de la dette.

"En 2026, le RNR devrait continuer de s’appuyer sur une performance opérationnelle solide", déclare la société foncière française dans un communiqué.

"Il intégrera également l’évolution du résultat financier, liée au refinancement d’une partie de la dette, dans un contexte de gestion active et anticipée des échéances", ajoute-t-il.

Le RNR annuel est ressorti en hausse de 3,9% à 117,5 millions d'euros, soit 1,26 euro par action, en ligne avec l'objectif de Mercialys qui tablait sur un RNR compris entre 1,24 et 1,27 euro en 2025.

Le groupe vise par ailleurs en 2026 un dividende d’au moins un euro par action.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)

