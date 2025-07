Mercialys, SES, Solvay... les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Biophytis

Biophytis a signé un partenariat stratégique avec Lynx Analytics, un leader en solutions d'intelligence artificielle pour les sciences de la vie. L'objectif est d'accélérer la découverte et le développement de nouvelles petites molécules destinées au traitement de la sarcopénie, une pathologie invalidante caractérisée par une perte progressive de la masse et de la force musculaire chez les personnes âgées.

Compagnie des Alpes

La commune de Pralognan-la-Vanoise a choisi l'offre de Compagnie des Alpes pour lui attribuer le contrat de délégation de service public portant sur l'aménagement et l'exploitation de son domaine de montagne (domaine skiable alpin et nordique et centrale de réservation). Le contrat porte sur une durée de 25 ans et entrera en vigueur le 1er novembre 2025. L'intégration de ce nouveau site fait bénéficier, selon les estimations du Groupe, au backlog (chiffre d'affaires cumulé sur la durée du contrat) de la Compagnie des Alpes d'un flux positif de l'ordre de 300 M€.

Mercialys

Mercialys a annoncé l'acquisition des 49 % qu'elle ne détenait pas encore dans la société Hyperthétis Participations, propriétaire de 66 000 m2 de surfaces locatives brutes réparties sur cinq sites à Angers, Brest, Niort, Narbonne et Le Puy. Ces lieux sont tous loués ou en cours de recommercialisation à Auchan, Leclerc, Grand Frais, Lidl et Carrefour, ainsi qu'à des enseignes non alimentaires de premier plan. Pour cette acquisition, Mercialys va dépenser 28 millions d'euros et bénéficiera d'un rendement immédiat relutif nettement supérieur à ses critères d'investissement.

SES

SES a annoncé avoir reçu toutes les autorisations réglementaires nécessaires, notamment celle de la Commission fédérale des communications des États-Unis, pour l'acquisition d'Intelsat. Cette opération, annoncée le 30 avril 2024 pour un montant de 3,1 milliards de dollars, 2,8 milliards d'euros, devrait être close le jeudi 17 juillet.

Solvay

Solvay a mis à jour certaines de ses prévisions annuelles en raison d'un environnement de marché morose, impacté par les discussions tarifaires en cours et les tensions géopolitiques. Ces éléments ont eu pour conséquence une réduction progressive de la demande et un ralentissement des carnets de commandes, en particulier sur certains marchés finaux de carbonate de soude et dans la division Coatis. Partant, pour le chimiste belge, la visibilité reste faible et les conditions de marché devraient rester difficiles tout au long du second semestre.