Mercialys: RNR en progression en 2024 information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 13:05









(CercleFinance.com) - Mercialys dévoile un résultat net récurrent (RNR) en progression de 3,8% à 113,1 millions d'euros (soit 1,21 euro par action) pour 2024, une performance supérieure à l'objectif de la foncière d'un RNR par action en croissance d'au moins +2%.



Les loyers facturés ont augmenté de 0,9% à 179,2 millions, bénéficiant d'une croissance organique de 3,9%, portée par l'effet de l'indexation pour +4% et la contribution des loyers variables (+0,3%), indicateur de la bonne activité des commerçants.



Le conseil d'administration proposera à l'AG du 29 avril le versement d'un dividende d'un euro par action, contre 0,99 euro au titre de 2023. Pour 2025, Mercialys vise un RNR par action de 1,22 à 1,25 euro et un dividende par action d'au moins un euro.





Valeurs associées MERCIALYS 10,74 EUR Euronext Paris -1,01%