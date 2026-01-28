 Aller au contenu principal
Mercialys réintégrée la liste A pour le climat du Carbon Disclosure Project
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 17:15

Le Carbon Disclosure Project (CDP), une organisation internationale de référence pour l'évaluation des politiques climatiques des entreprises, a réintégré Mercialys sur sa liste " A " pour le climat.

Cette notation représente le plus haut niveau d'engagement dans la lutte contre le changement climatique.

En 2025, le CDP a évalué plus de 22 000 entreprises dans le monde, dont moins de 4 % figuraient sur la liste " A " pour le climat.

Son évaluation porte notamment sur la gouvernance climatique, l'identification et la gestion des risques financiers liés au climat, et les performances en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

L'entreprise a relevé ses objectifs de décarbonation en 2025, en étendant son champ d'application aux scopes 1, 2 et 3. Mercialys vise désormais une réduction de ses émissions de gaz à effet de serre par mètre carré de 62 % d'ici 2030 et de 92 % d'ici 2050, par rapport aux niveaux de 2017.

Valeurs associées

MERCIALYS
10,700 EUR Euronext Paris +0,94%
