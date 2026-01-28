Mercialys réintégrée à la "A List" Climat sur CDP
28/01/2026
Cette notation correspond au plus haut niveau d'engagement face au changement climatique. Ainsi, l'édition 2025 du CDP a rassemblé plus de 22 000 entreprises à l'échelle mondiale. Au final, moins de 4% d'entre elles figurent dans la "A list" Climat.
"Cette reconnaissance s'inscrit dans une dynamique de long terme engagée par Mercialys. La réduction de son empreinte carbone de -41% entre 2017 et 2024 en est l'une des illustrations significatives", met en avant le groupe.
Fort de ces résultats, Mercialys a réhaussé sa cible de décarbonation en 2025, en couvrant tous les scopes 1, 2 et 3 : ses objectifs de baisse de ses émissions de gaz à effet de serre par m² sont portés à -62% d'ici à 2030 et -92% d'ici à 2050, par rapport à 2017.
